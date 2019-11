“O acolhimento é a prioridade e a nossa mais valia”

Criada em 2015 a "Associação João 13", ligada aos dominicanos, gere atualmente o Núcleo de Apoio Local (NAL +) de São Vicente. Situado entre a Feira da Ladra e a estação de Santa Apolónia, funciona em instalações cedidas e equipadas pela câmara municipal. Com a ajuda de 230 voluntários serve jantares, de sábado a quinta-feira, mas os utentes também ali podem tomar banho quatro vezes por semana, entregar a roupa suja para ser lavada, e levar o pequeno almoço para o dia seguinte. Para já só não conseguem abrir à sexta-feira.

Frei Filipe Rodrigues, o presidente da Associação, fala-nos sobre este projeto que considera “inovador” no tipo de ajuda que oferece, e que em quatro 4 anos já tirou da rua 10 sem abrigo.

Que associação é esta e desde quando é que existe?

A "João 13" é uma associação de voluntários que nasceu em 2015 e foi sendo amadurecida, não para ser uma associação, mas um grupo de pessoas cristãs que se reuniam no Convento de São Domingos, em Lisboa, uma vez por mês, para aprofundar um bocadinho a espiritualidade Dominicana. Fizemos isso no primeiro e no segundo ano. Depois entrámos na Encíclica do Papa Francisco a 'Alegria do Evangelho', e as pessoas perceberam que isto não podia ser só discurso, ou só ir à missa, o Papa estava a mandar-nos ir para as periferias…

Ir para o terreno. Lê-se na vossa carta de princípios que esta é uma associação 'não confessional', mas tem esta inspiração cristã e esta ligação aos dominicanos.

O 'não confessional' significa que não é da Igreja, não é assumidamente católica, mas é inspirada em valores do Evangelho. É profundamente cristã na sua fundação, mas universal no acolhimento de voluntários. Podemos ter voluntários que não sejam católicos nem cristãos. Já tivemos pessoas judias e budistas que nos foram ajudar em situações de maior dificuldade. Portanto, o não ter confissão religiosa é por princípio, mas é profundamente inspirada no Evangelho de São João, capítulo 13. É daí que lhe vem o nome "João 13".

É o episódio do lava-pés, do serviço ao outro.

É esse mesmo, João 13,15: "assim como eu vos lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns aos outros". É isto que nos motiva a sair do nosso conforto, da nossa vida e da nossa rotina para irmos lavar os pés - naquilo que de simbólico tem lavar os pés - às pessoas mais carenciadas.

A ajuda aos sem-abrigo esteve sempre nos vossos objetivos?

Sim. A nossa ideia era irmos onde ninguém vai.

E os sem-abrigo ainda são uma realidade muito presente na cidade de Lisboa. Foi por isso que sentiram essa necessidade?

Sim. E achamos nós – e por isso é que a nossa associação se torna um bocadinho diferente - que a resposta prática que se dá às pessoas sem-abrigo não é a melhor…

Quando se fala na ajuda aos sem-abrigo pensa-se logo na distribuição de comida na rua. A ‘Associação João 13’ faz um trabalho muito diferente?

Chama para casa.

Como é que funciona?

Funciona como funciona a nossa casa. Quando vou às escolas falar da "João 13" digo muito isto: imaginem que é como vocês fazem, chegam a casa ao final do dia, tomam banho, depois jantam. Ali é o mesmo: tomam banho, jantam e levam o pequeno almoço para o dia a seguir. Portanto, nós acolhemos - é a primeira grande beleza da ‘João 13’’, o acolhimento. Acolhemos as pessoas, que têm a possibilidade de tomar banho, lavamos a roupa suja que eles deixam e damos roupa lavada, nova. Cada pessoa tem os seus cabides com um número, como acontece nos conventos, nos seminários e nas casas religiosas, como somos muitos cada um tem um número. Eles têm um número mas não os chamamos pelo número. O António, a Maria, seja quem for, é tratado pelo nome. Depois de tomarem banho vão para o refeitório, onde há um grupo de voluntários que faz o jantar. Jantam, e depois à saída entregamos o saquinho com o pequeno-almoço, porque no dia a seguir não há carrinhas nem instituições abertas para lhes dar o pequeno almoço. Foi uma das necessidades que identificámos. Muitos queriam levar a sobremesa ou alguma coisa para o dia a seguir, e nós pensámos 'temos que lhe dar também um pequeno-almoço', que consiste num pacote de leite, um pão com queijo ou um bolo, se tivermos algum donativo, e uma peça de fruta, quando temos.

Onde é que funciona?

Em 2015 começámos a trabalhar no Espaço Laura Alves, na Freguesia de Santo António, mas acabou por não correr bem, porque as pessoas queixavam-se da má vizinhança das pessoas sem abrigo, e tivemos de fechar. Há sempre esse estigma. Mas, a câmara de Lisboa, conhecendo o nosso trabalho, disse 'isto não pode morrer', e o presidente da CML, pessoalmente, tratou de nos arranjar este espaço na Junta de Freguesia de São Vicente. Fica num primeiro andar da Calçada do Cascão, próximo da Feira da Ladra e da estação de Santa Apolónia.

A ajuda que prestam é diária?

Diária, no ideal, mas as sextas-feiras ainda continuam fechadas por falta de voluntários. Abrimos os banhos na quarta-feira, que era um dia que não tinha, em janeiro vamos abrir os banhos à segunda-feira, que é o único dia que neste momento não tem banhos, e depois queremos abrir a sexta-feira, assegurando a totalidade dos dias da semana.

Servem em média quantas refeições por dia?

56, 57 refeições, é variável. Se há um dia em que há um jogo do Benfica, do Sporting ou do Porto…

Isso tem influência?

Tem. Ou vêm muito agitados, porque querem jantar mais cedo para ir ver o futebol, ou vêm mais tarde, porque acabou. Se for durante o jogo, dos 50 e tal podemos ter 40 a jantar.

Quantos elementos têm as equipa de voluntários?

Entre 12 a 15 pessoas por dia, para estarmos todos tranquilos.

Porque há muitas tarefas para assegurar?

Há quem cozinhe, há quem sirva à mesa, há quem trate da roupa, do balneário, quem faça o controlo de entradas também, quem trate da roupa suja, e depois no final limpar todo o espaço. Não temos empregada de limpeza, somos nós que fazemos tudo gratuitamente e cuidamos daquela casa que é deles e também é nossa.

São quantos voluntários para os vários dias da semana?

São 230 voluntários, mas não vão todos semanalmente. Temos voluntários indiretos, que são os que ao fim do dia não podem estar diretamente com as pessoas, mas trabalham durante o dia: preparam as coisas, fazem triagem de roupa, vão buscar donativos. Depois temos os voluntários diretos, que estão com as pessoas que acolhemos, os sem abrigo ou pessoas muito carenciadas. A regularidade depende de cada um, há pessoas que vão semanalmente, outras quinzenalmente, outras uma vez por mês. E ainda temos um grupo de pessoas que chamamos ‘voluntários SOS’, que chamamos quando são precisos.

Quem procura os vossos serviços são na maioria sem-abrigo?

E pessoas carenciadas, muitas vivem em quartos. Todas as pessoas que acolhemos são encaminhadas por instituições, seja o NPISA (Núcleo de Planeamento e Intervenção para os Sem Abrigo), seja da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. No caso dos sem abrigo são encontrados na rua pelo NPISA, identificados e credenciados para serem acolhidos.

E ninguém aparece por acaso, por ter ouvido falar da instituição?

Se alguém aparece e diz ‘preciso de jantar, não como há 3 dias', obviamente que não seria cristão se dissessemos 'não pode entrar'. E já aconteceu, porque uns chamam outros, e aquele é um espaço agradável, de encontro, com comida quente, não se come nas mãos, come-se numa mesa. Faz diferença em relação ao que é o serviço às pessoas sem-abrigo.

As carrinhas de rua têm muito mérito, porque há pessoas que por teimosia, ou outra coisa, não saem da rua e estão sempre à espera, e é preciso alimentá-las. Mas as pessoas percebem que entre viver na rua e passar a ir ao NAL+ de S. Vicente, que é gerido pela ‘João 13’, é um passinho para poder sair da rua. Aqui pode-se dar o salto.