Mais oportunidades para Loum dependem da estratégia de Sérgio Conceição

João Aroso, que treinou o médio senegalês no Sporting de Braga B, acredita que Loum aproveitou bem a oportunidade que lhe foi dada frente ao Boavista. No entanto, acredita que a continuidade da aposta depende da duração do castigo a Matheus Uribe e da abordagem de Sérgio Conceição aos próximos jogos do FC Porto.

Loum esteve em destaque no Boavista 0-1 FC Porto. O médio senegalês foi opção para Sérgio Conceição, tendo ocupado o lugar deixado em aberto pelo afastamento de Uribe por questões disciplinares, e no final foi elogiado pelo treinador. Em entrevista a Bola Branca, João Aroso deixa em aberto mais oportunidades para o jogador.

"Depende do que for a situação de Uribe e do que for a ideia de Sérgio em termos de quando ele regressar, porque é óbvio que o colombiano tem uma qualidade enorme e foi importantíssimo quando chegou ao Porto para a melhoria da equipa. Este é um detalhe muito importante. Mas depois, o outro é o lado estratégico do jogo, o tipo de adversário que o Porto vai defrontar, porque a verdade é que o Loum tem algumas características muito parecidas com o Danilo. E podem haver jogos que pedem um médio com mais capacidade de transporte e romper linhas em progressão [como Uribe]", analisa o treinador.