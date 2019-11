​Santa Casa vai premiar investigação sobre a longevidade

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa anunciou esta segunda-feira a criação dos Prémios Santa Casa Longevidade.



O objetivo é incentivar a investigação científica nas suas áreas de intervenção, realizada através do Programa “Lisboa, cidade de todas as idades”.

Um quarto da população de Lisboa tem mais de 65 anos, “é um tremendíssimo peso da longevidade”, referiu o provedor Edmundo Martinho, na apresentação dos prémios.

Para o responsável, “não chega a vontade e empenho; falta o aconselhamento científico, orientação relativamente a soluções que se podem encontrar. Os prémios são um estímulo para a Academia encontrar soluções inovadoras”.

A Santa Casa da Misericórdia, em conjunto com outras entidades como a autarquia, todas as freguesias, Administração Regional de Saúde e PSP está a fazer um levantamento de todas as situações de idosos a viver sozinhos ou com alguém da mesma idade. Deverá estar pronto antes do fim do ano e vai ajudar a perceber as maiores fragilidades da população sénior.

À Renascença, Edmundo Martinho diz que já foram detetadas algumas situações mais críticas, “felizmente, não muitas”, de pessoas que ficam isoladas porque não conseguem ultrapassar as escadas e os prédios não têm elevador. Ou de dificuldade no acesso aos cuidados de saúde.

300 mil euros para inovar na longevidade

Recolher mais evidências científicas que permitam repensar o futuro e ter respostas para todos, é o que a SCML pretende com o concurso a nível doutoral e pós doutoral apresentado na renovada Sala de Extrações da Santa Casa.

Os prémios têm um valor global de 300 mil euros que vão ser repartidos pelos melhores projetos apresentados no âmbito das três áreas do Programa: Vida Ativa, que visa a promoção da vida ativa da população com mais de 65 anos no âmbito desportivo, formativo e cultural; Vida Autónoma, que se prende com a melhoria das condições físicas do espaço público e edificado, inovação e diversificação da rede de equipamentos que recebem pessoas com mais 65 anos. E finalmente, o Eixo da Vida Apoiada, associado à melhoria e ampliação da rede de equipamentos sociais e de saúde, assim como da prestação de cuidados para as situações de dependência.

Os Prémios Santa Casa Longevidade terão a 1ª edição este ano e vão ser atribuídos de dois em dois anos. As candidaturas abrem hoje, dia 11 de novembro, e terminam daqui a um mês. Os projetos premiados serão anunciados em julho do próximo ano.