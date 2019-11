​PSP alerta. Estão a aumentar burlas através do MB Way

A Polícia de Segurança Pública alerta para um aumento de burlas através do MB Way. O aviso lê-se na página oficial da PSP na rede social do Facebook.



Em 2018, registou 99 denúncias sobre burlas com recurso a esta plataforma, um número que, só até maio de 2019, já subiu para 135 registos.

Nesta publicação, a PSP revela que o método de ação dos burlões envolve também plataformas de vendas online – OLX, CustoJusto, entre outros, entrando em contacto com as vítimas, fingindo ter interesse na aquisição de algum bem.

“Na sequência desse contacto, os burlões convencem as vítimas a dirigirem-se a um ATM para, supostamente, efetuarem o pagamento do objeto via MB Way. Quando conseguem enganar a vítima, aproveitam o desconhecimento que a vítima possui sobre a aplicação MB Way e, através de indicações enganosas sobre os procedimentos a adotarem, conseguem aceder à conta bancária da vítima e fazer vários levantamentos e compras de forma ilegítima”, descreve a nota informativa.

As autoridades recomendam, assim, que quem não compreender o funcionamento da aplicação MB Way, “recuse o pagamento por esta via” e que “nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MB Way”.