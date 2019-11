​Mulher que confessou homicídio do companheiro na Moita fica em prisão preventiva

A mulher que confessou ter matado o companheiro à facada na Moita, no distrito de Setúbal, foi ouvida esta terça-feira em primeiro interrogatório judicial, onde foi determinado que fica em prisão preventiva, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).



A arguida, de 54 anos, foi ouvida pelo juiz de instrução criminal Carlos Delca no Tribunal do Barreiro, no mesmo distrito, adiantou o diretor da PJ de Setúbal, Vítor Paiva.

Segundo um comunicado da polícia, a mulher está indiciada pelo crime de homicídio qualificado, que ocorreu na segunda-feira de manhã, depois de "uma discussão com a vítima, um homem de 27 anos com quem vivia maritalmente".

Nesta sequência, adiantou a PJ, a mulher "arremessou-lhe óleo de fritura a elevada temperatura e desferiu-lhe duas facadas, provocando-lhe morte imediata".

Segundo fonte da GNR, na segunda-feira, a mulher entregou-se no posto da Moita, onde confessou o homicídio do seu companheiro.