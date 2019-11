​Detetados dez jogadores de futebol ilegais em Portugal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) identificou dez jogadores de futebol ilegais em Portugal. O SEF fiscalizou 26 clubes de futebol e identificou 502 atletas, dos quais 194 estrangeiros.



“Destes, foram detetados dez em situação documental irregular, ou seja, não habilitados à prática de qualquer atividade em Portugal, tendo nove sido notificados para abandono voluntário do país, no prazo de 20 dias, sob pena de, em caso de incumprimento, virem a ser detidos e objeto de processos de afastamento coercivo. Um outro cidadão foi notificado para comparência no SEF, uma vez que dispunha de condições para requerer a respetiva regularização documental”, revela o comunicado enviado à redação.

A operação desenrolou-se, na última semana, em clubes dos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Viseu e Castelo Branco.

O SEF adianta ainda que, no âmbito desta operação, foram constituídos três arguidos: um agente desportivo, um atleta e um clube desportivo.

“Foram efetuadas buscas domiciliárias na residência de um agente desportivo, o qual foi constituído arguido por auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos, tendo ainda sido constituído arguido um atleta, por falsificação de documentos, e um clube, por auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos”, detalha o texto.

O SEF explica ainda que a operação tinha como objetivos a prevenção e a sinalização de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, mas também “apurar qual o grau de cumprimento das determinações legais e regulamentares, do ponto de vista desportivo em vigor, algumas recentemente implementadas pela Federação Portuguesa de Futebol”.

As autoridades destacam ainda o “resultado positivo do trabalho desenvolvido por um grupo de trabalho onde está representado o SEF, a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga e o Sindicato de Jogadores, que, em conjunto, têm vindo a alterar a imagem negativa associada à situação de ilegalidade e exploração de atletas estrangeiros em Portugal”.

“Na última ação do mesmo género, realizada pelo SEF, no final de 2018, num universo menor de clubes e atletas estrangeiros identificados, cerca de 18% estavam em situação ilegal, sendo que agora essa percentagem ficou-se pelos 5%”, remata a nota.