Comunidade Vida e Paz procura voluntários para a Festa de Natal

A Comunidade Vida e Paz procura mais de mil voluntários em diversas áreas para que a sua 31.ª Festa de Natal seja o sucesso de sempre.

Sem os voluntários, a Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz não seria a mesma coisa, diz a organização, acrescentando que eles têm um papel fundamental na organização do evento.

Para que tudo decorra da melhor maneira a instituição necessita de mais de mil voluntários para as mais variadas áreas, “que vão desde as áreas mais de relação direta com as pessoas, com os convidados, como o acolhimento, a motivação, a área de cidadania ou área da saúde. O apoio e encaminhamento para a higiene pessoal ou para a distribuição de roupa. Toda a área de serviços de apoio. E depois todas as áreas de suporte, de logística, de gestão e organização do voluntariado, da limpeza e da manutenção que são fundamentais, pois movimentamos muitas pessoas”, refere o diretor-geral da CVP, Henrique Joaquim.

Quem estiver interessado, deve inscrever-se na plataforma online e escolher a área que pretende, assim como o horário que mais lhe convém.

Quem quiser colaborar de outra maneira sem ser através do voluntariado, pode fazê-lo contribuindo com vários tipos de doações. É o caso dos “produtos de higiene pessoal ou roupa”, diz, dando o exemplo de “roupa interior de homem que é um tipo de produto que raramente temos e de que temos muita necessidade. Depois também a parte da alimentação”. Finalmente, existe ainda a possibilidade de ajudar através de um donativo monetário e dizer que é consignado para as necessidades da Festa de Natal.

Contudo, para além de satisfazerem o acesso às necessidades básicas, um dos principais objetivos desta Festa de Natal é que os sem-abrigo possam ter vontade de reconstruir a sua vida, sentirem “a força para dar o passo e dizer ‘eu quero entrar num processo de ajuda’ e ‘se calhar vale a pena voltar a pensar numa vida diferente’”.

ara que isso se concretize, a Comunidade Vida e Paz disponibiliza o chamado “Espaço Aberto ao Diálogo”.

Trata-se de uma equipa técnica que “está disponível durante os três dias da Festa de Natal, entre 20 e 22 de dezembro, para, em qualquer altura, acolher o sim por mais hesitante que ele seja. E depois da festa, continuar a fazer esse trabalho de aprofundamento da situação e de encontrar a resposta adequada a cada situação”.

“Aquilo que nós queremos é estar disponíveis para as ajudar a acreditar que é possível viver de outra forma, muito mais digna, muito mais humana”, explica Henrique Joaquim.

Na festa do ano passado houve 71 pessoas que se dirigiram a esta equipa manifestando o seu desejo de mudar de vida. É esse mesmo o propósito desta instituição, diz o responsável, “ajudar a reconstruir sentidos de vida”.