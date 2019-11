Comboio com centenas de passageiros avariou entre estações no Metropolitano de Lisboa

Um comboio do Metropolitano de Lisboa sofreu uma avaria e ficou parado entre as estações da Cidade Universitária e Campo Grande, com centenas de passageiros a bordo.

O problema aconteceu na Linha Amarela, pelas 17h05.



Os passageiros começaram a ser retirados do comboio pelas 17h40, cumprindo todas as medidas de segurança.

Foram encaminhados através do túnel para a estação mais próxima.

Na página oficial no Facebook, o Metropolitano de Lisboa confirma que a circulação na Linha Amarela está interrompida por tempo indeterminado.