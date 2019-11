Clube de Viana pondera adoptar raposa que insiste em aparecer nos treinos da equipa

Uma raposa que teima em aparecer no campo do Castelense, da equipa de futebol conhecida como "lobos do mar" que milita no campeonato distrital de Viana do Castelo, pode tornar-se na nova mascote do clube de Castelo de Neiva.

A raposa já marcou presença em dois treinos do Grupo Desportivo Castelense. No relvado sintético do estádio Beira-Mar, situado junto ao mar, a raposa brincou com os cones que marcam os exercícios dos jogadores e até deu uns toques na bola, interagindo com o plantel.

No último domingo, no final do jogo que opôs o clube ao Ancorense, da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo, o animal voltou a aparecer em campo.

Os momentos da raposa foram registados em vídeo por dirigentes do clube e, rapidamente, se tornaram virais. Nas redes sociais crescem os apelos para que se torne na nova mascote do Castelense.