Chaves acolhe congresso internacional de termalismo

A Associação das Termas de Portugal (ATP) e a Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica e Climatologia em parceria com a Câmara Municipal de Chaves vão realizar, nos próximos dias 14 e 15 de novembro, o Congresso Internacional de Termalismo.

O congresso tem por objetivo juntar os setores de turismo, bem-estar e saúde nas suas diversidades e complementaridades e criar uma plataforma propícia ao desenvolvimento de um setor em crescimento, para além de debater a comunicação B2C do universo termal.

O evento contará com a presença de empresários e gestores portugueses e internacionais, médicos, geólogos, representantes de organismos de vários setores, regionais e municipais, bem como de outras entidades e de profissionais que desenvolvem atividade relacionada com a indústria do turismo de saúde e bem-estar.

Em debate, ao longo de dois dias de trabalho, estarão cinco temas considerados de extrema importância para o setor do termalismo: desenvolvimento dos territórios termais, marketing, comercialização e tecnologia, valorização do recurso água mineral natural, gestão e inovação, medicina e investigação.

Segundo o presidente da Associação das Termas de Portugal (ATP), Vítor Leal, “o grande objetivo é fazer deste congresso um importante evento de afirmação nacional e internacional das termas e do termalismo”.

“Estamos certos de que o Congresso constitui uma oportunidade única para partilha de conhecimento entre os principais players e stakeholders do termalismo e do turismo de saúde e bem-estar a nível nacional e global”, realça o presidente da ATP.

Já o presidente do Município de Chaves, Nuno Vaz, considera que “Chaves, pela diversidade termal, com os seus balneários termais em pleno funcionamento, qualidade dos serviços e singularidade das suas águas termais, tem um enorme potencial para afirmar e contribuir para o posicionamento deste território do Alto Tâmega como destino termal e de bem-estar, consciente que a água mineral natural é um recurso endógeno único, que poderá impulsionar, ao longo de todo o ano, o desenvolvimento e reequilíbrio territoriais.”

O presidente da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica e Climatologia, Pedro Cantista, destaca “que este Congresso Internacional de Termalismo que se realiza na cidade de Chaves, assinala de forma muito positiva a cooperação de diversas entidades ligadas ao termalismo e à hidrologia médica, não só em Portugal, mas também ao nível internacional”.

“Assistiremos certamente a comunicações muito interessantes e inovadoras, quer da parte da medicina termal como das Estâncias Balneares e ainda referentes às cidades termais”, conclui Pedro Cantista.