Bebé deixado no lixo pode ser recebido por uma família de acolhimento no dia da alta

O bebé que foi encontrado há uma semana no lixo, em Lisboa, poderá ser recebido por uma família de acolhimento no próprio dia em que tiver alta hospitalar. À Renascença, a diretora da Unidade de Adoção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa explica que o processo de acolhimento vai ser rápido tendo em conta que há já famílias sinalizadas.

Isabel Pastor revela que têm recebido vários telefonemas de famílias sensibilizadas com a história, as quais estão disponíveis para cuidar do bebé. No entanto, o mais provável é que o recém-nascido seja entregue a uma das famílias já "avaliadas e selecionadas" antes mesmo de surgir este caso e que fazem parte do programa da Santa Casa.

"A partir do momento em que a decisão judicial seja de acolhimento em família de acolhimento e que o bebé tenha alta o processo é muito rápido…podendo acontecer no próprio dia", explica.

E se o pai ou outro familiar aparecer? Segundo Isabel Pastor, se alguém estiver em condições de se ocupar da criança ela ser-lhes-á entregue.

“As crianças devem viver e crescer com a sua família. Só na ausência dos próprios pais ou de um familiar cuidador é que se recorre ao acolhimento familiar temporário ou em definitivo. Neste último caso, cortam-se os laços de filiação com a família biológica e a criança é adotada”, acrescenta.

Nesta altura, o recém-nascido encontrado junto a Santa Apolónia continua a ser acompanhado na Maternidade Alfredo da Costa apenas por prevenção.