O ser humano e a matemática

Sabia que a contagem dos número em cadência é um conhecimento humano que precede a compreensão dos algarismos?

Um grupo de investigadores norte-americanos analisou a relação entre os números com crianças entre os 13 e os 20 meses de idade e descobriu que os bebés que ouvem a contagem de objetos são capazes de associar as palavras numéricas às quantidades correspondentes, mesmo que não entendam o significado completo dessas palavras, pelo menos até aos quatro anos.

Os cientistas juntaram um grupo de 80 bebés e esconderam brinquedos dentro de uma caixa opaca, contaram cada brinquedo em voz alta antes de colocá-lo na caixa, ou simplesmente brincavam com determinado objeto - um a um - à vista das crianças e depois escondiam-no.

Logo aos 14 meses, os pequenos se desinteressavam pelos brinquedos que não eram contados antes de serem escondidos.

Mas quando os objetos eram contados, um a um, as crianças não só se lembravam do número de brinquedos como continuavam a procurá-los.

É nos primeiros meses de vida que as pessoas são mais iguais. O conhecimento é idêntico e se não for trabalhado, não vale a pena haver queixas de aversão à matemática na escola e com as taxas de reprovação.

Em Portugal, mais de seis mil professores do ensino secundário apontaram as cinco principais razões para os maus resultados a matemática.

Maioritáriamente será por falta de conhecimentos base, a ocupar 17% das razões. Segue-se a desmotivação dos alunos, com 16%, o número reduzido de aulas, com 14%, e por último os aspetos de natureza social, que incluem o exemplo em casa, como 10% das razões apontadas pelos professores. Há ainda a indisciplina que fica com 11% dos motivos para os maus resultados.