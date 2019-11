PSOE e Podemos chegam a acordo para governar Espanha. Iglesias será vice-presidente

O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez chegou a um acordo preliminar com o partido liderado por Pablo Iglesias, do Podemos, para um governo de coligação.

Segundo o jornal "La Vanguardia", os dois líderes partidários encontraram-se em segredo na segunda-feira à tarde para reatar as negociações que tinham ficado paralisadas em julho. O mesmo jornal adianta que Pablo Iglesias será vice-presidente do governo.

O documento de pré-acordo já foi assinado. "Os espanhóis falaram e cabe aos partidos responder à sua vontade", disse Pedro Sánchez depois de assinar o documento, enquanto Pablo Iglesias realçou a honra que constitui para a sua formação fazer parte do Governo.

Os dois líderes afirmaram que agora vão tentar obter o apoio de outros partidos no parlamento necessário à obtenção de uma maioria parlamentar que garanta a investidura do futuro executivo.

Apesar do acordo, Pedro Sánchez precisa não apenas do apoio do Unidas Podemos, mas também do apoio de outros partidos.

Naquela que foi a quarta eleição em quatro anos, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) foi a força mais votada, com 28% dos votos, mas perdeu três lugares no parlamento, passando a ter 120, seguido pelo Partido Popular (PP), com 20,8% dos votos e 88 deputados, e pelo Vox, com 15,1% e 52 eleitos.

O Unidas Podemos, com 12,8%, elegeu 35 deputados e o Cidadãos, com 6,8%, conseguiu 10 lugares no parlamento.