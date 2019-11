Polícia francesa empurra “Tsunami Democrático” até Espanha

A polícia francesa está a empurrar a multidão em protesto até ao lado espanhol, com o uso de força e gás lacrimogéneo. A concentração na autoestrada dura há 24 horas.

Desde as 8h00 (7h00 em Portugal) que a polícia francesa está a remover centenas de manifestantes que se encontram a bloquear a autoestrada AP-7, que liga Espanha a França.

De acordo com o jornal espanhol “El País”, na segunda-feira, os ministros do Interior espanhol e francês estavam em "comunicação constante", de onde saiu a decisão de a polícia francesa realizar a operação de libertar a estrada de manifestantes.

Foi decidido não fazer a operação durante a noite, por questões de segurança, e realizá-la na manhã desta terça-feira.

A autoestrada que liga França a Espanha do lado este do país permanece cortada nas duas direções, o que tem provocado graves congestionamentos no trânsito nas restantes vias circundantes.