O tenista português Frederico Silva foi hoje eliminado do "challenger" de Helsínquia, ao perder diante do eslovaco Alex Molcan em três "sets", na segunda eliminatória do torneio.

Frederico Silva, atual 174.º do "ranking" mundial, perdeu frente ao 319.º da hierarquia por 6-4, 6-7 (2-7) e 6-1.

A partida durou 2h12m.