Benfica regressa às vitórias no andebol

O Benfica venceu esta terça-feira o Boa Hora FC, por 39-18, em partida a contar para a 13.ª jornada do campeonato nacional de andebol. Os encarnados regressam às vitórias depois da derrota com o FC Porto.



Ao intervalo, as águias já ganhavam por 19-12. João Pais, do Benfica, foi o melhor marcador do encontro, com sete golos.

Rafael Paulo foi o melhor finalizador do Boa Hora FC, com cinco remates certeiros.

O Benfica ocupa o terceiro lugar no campeonato, atrás dos líderes Sporting e FC Porto.

Classificação

1 - Sporting 33 pontos (367-264)

2 - FC Porto 33 (377-279)

3 - Benfica 32 (368-295) +1 jogo

4 - Boa Hora FC 24 +1 jogo

5 - ADA Maia 23

6 - Madeira SAD 23

7 - ABC 23

8 - Águas Santas 21

9 - Belenenses 20

10-FC Gaia 19

11-Avanca 18

12-SC Horta 15

13-Boavista 15

14-Vitória de Setúbal 13