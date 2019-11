A "traição" de Leonard

A "traição" de Kawhi Leonard aos Toronto Raptors chegou durante a madrugada desta terça-feira, cinco meses depois de ter conquistado o anel de campeão da NBA pelos canadianos. Os Clippers bateram os Raptors, por 98-88, com a nova estrela da equipa de Los Angeles a ficar muito perto do triplo-duplo.

Leonard marcou 12 pontos, ganhou 11 ressaltos e fez nove assistências. Os Clippers, à imagem do que tem acontecido durante a maior parte dos jogos neste início da época, voltaram a contar com contributo precioso do banco. Lou Williams marcou 21 pontos, Montrezl Harrell marcou 14 e ganhou 11 ressaltos, JaMychal Green terminou o jogo com dez pontos e 12 ressaltos.

Sem Lowry e Ibaka, os Raptors contaram com Siakam em bom plano: 16 pontos, dez ressaltos e seis assistências. Foi a sétima vítoria dos Clippers, na temporada regular da NBA. As duas equipas, curiosamente, têm o mesmo "score": sete vitórias e três derrotas.

NBA

Resultados

LA Clippers-Toronto Raptors, 98-88

Golden State Warriors-Utah Jazz, 108-122

New Orleans Pelicans-Houston Rockets, 116-122

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies, 109-113

Boston Celtics-Dallas Mavericks, 116-106

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves, 114-120