​Treinador José Gomes a caminho do Marítimo

O treinador José Gomes pode ser o senhor que se segue no Marítimo depois da saída de Nuno Manta Santos.



A confirmar-se a chegada do técnico à Madeira, José Gomes tem estreia marcada para dia 30 de novembro, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, a contar para a 12.ª jornada do campeonato.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, tinha em cima da mesa também os nomes de Daniel Ramos e de Ricardo Soares, mas a escolha final foi José Gomes.

O técnico, de 49 anos, pode estar de regresso a Portugal, depois de ter orientando o Reading, do Championship, a segunda divisão de Inglaterra.

Na temporada passada, o treinador português esteve aos comandos do Rio Ave.