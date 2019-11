Ricardo Soares é hipótese para o Marítimo

A Renascença apurou que Ricardo Soares e Daniel Ramos são os dois candidatos a suceder a Nuno Manta Santos no cargo de treinador do Marítimo. São dois nomes que já no início da época foram associados aos madeirenses, sendo que na altura a opção recaiu sobre o antigo técnico do Feirense. Ricardo Soares, de 45 anos, está a treinar o Covilhã e a realizar uma época sensacional nos serranos. O Covilhã ocupa o 5.º lugar da II Liga e tem menos jogos realizados do que os quatro da frente. Campeão da III divisão nacional pelo Felgueiras, Ricardo Soares passou, ainda, por Caçadores das Taipas, Lixa, Ribeirão e Vizela antes de chegar à I Liga. Treinou Chaves (11.º lugar final) e Aves no escalão principal. Na temporada passada esteve, também, na Académica.

Daniel Ramos, de 48 anos, está sem clube e poderá regressar aos Barreiros, onde já trabalhou. Em 2016, foi contratado por Carlos Pereira ao Santa Clara, que orientava na II Liga. Foi a sua estreia na I Liga. Terminou a época no 6.º posto e no segundo ano levou o Marítimo ao 7.º lugar final. Iniciou a época passada no Chaves, mas acabou por sair, devido aos maus resultados, e foi contratado pelo Rio Ave, após a saída de José Gomes. O Rio Ave terminou a época no 7.º lugar. Campeão da II divisão, pelo União da Madeira em 2011, Daniel Ramos foi associado, recentemente, ao Desportivo das Aves, após o saída de Augusto Inácio.