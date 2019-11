Reforço para o Benfica

Yony González é o nome em destaque na secção desportiva das bancas, esta terça-feira. O extremo colombiano do Fluminense está a caminho do Benfica.

"Yony González para janeiro", escreve "A Bola". Benfica prestes a garantir extremo de 25 anos, em final de contrato com o Fluminense.

"Yony González no Benfica", garante o "Record". Há pré-acordo para janeiro. Pode atuar nos dois flancos e também no centro. Apontou 16 golos, em 57 jogos pelo Fluminense, clube que luta para ficar na primeira divisão do Brasil.

"Para resolver no regresso", lê-se na manchete do jornal "O Jogo" dedicada ao caso do momento no FC Porto. Marchesín, Saravia, Diáz e Uribe partiram para as seleções sem falar com Sérgio Conceição. Jogadores afastados serão reintregrados. Treinador não deixa cair apostas do Bessa e vai repetir oportunidades. Festa vai sair cara ao quarteto, informa "A Bola". Conceição apertou castigados no sábado, diz o "Record".

As claques do Sporting continuam a ter direito a espaço nas primeiras páginas. "O Jogo" diz que Juve Leo e Directivo são ilegais e informa sobre as consequências. O "Record" mostra os protocolos com as claques. Varandas cortou benefícios de 517 mil euros para 152 mil.

"A Bola" revela que o PAOK vai exercer a opção de compra por Misic.

Destaque, ainda, para a seleção.João Mário foi dispensado. O despedimento de Nuno Manta é outra nota nas primeiras páginais dos jornais desportivos desta terça-feira.