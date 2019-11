Marafona: "Braga vai lutar com o Sporting pelo terceiro lugar"

Marafona esteve três anos e meio em Braga, cidade de que se despediu no verão para embarcar para a Turquia, onde representa o Alanyaspor. Atento ao futebol nacional, e conhecedor da realidade bracarense, o guarda-redes prevê luta "renhida" pelos primeiros lugares. O Braga não começou bem a época, a nível interno, mas Marafona ainda acredita que o clube vai a tempo de lutar por um lugar no pódio.

"É preciso que continuem a manter o nível elevado. Se assim for, é possível que o Braga aproveite a época instável do Sporting e lutem, ambos, pelo terceiro lugar", define, afastando os dois emblemas da luta pelo título.

"A I Liga está renhida, competitiva e com muito equílibrio entre as equipas. Candidatos ao título apenas dois, FC Porto e Benfica", referiu. Marafona, de 32 anos, é titular do Alanyaspor, quarto classificado do campeonato turco. Varzim, Marítimo, Aves, Moreirense, Paços de Ferreira e Braga são os clubes que representou em Portugal.

Pelo Braga venceu a Taça de Portugal em 2016.