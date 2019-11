Jambor sofre rutura de ligamentos no joelho e enfrenta longa paragem

Jambor, médio do Rio Ave, sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior, no joelho direito, e terá de ser submetido a intervenção cirúrgica, que implica um longo período de paragem.

O croata saiu lesionado aos 81 minutos da última partida, na vitória por 1-0 contra o Rio Ave, e será agora baixa para os próximos meses no clube de Vila do Conde.

Dessa partida surgem ainda mais dois jogadores lesionados: Nuno Santos e Tarantini começaram a semana de trabalho entregues ao departamento médico, ambos a fazerem tratamento a lesões traumáticas no joelho direito. Nadjack e Costinha continuam também lesionados.

O próximo duelo do Rio Ave decorre no dia 24 de novembro, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Alverca.