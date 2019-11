​Congresso de Scouting arrancou com inédito Football Market

O Congresso Mundial de Scouting, arrancou num hotel do Porto, com uma inédita sessão de Football Market. Representantes de clubes de futebol, agentes, intermediários e empresas que trabalham na área, mantiveram durante a tarde reuniões individuais e privadas com tempo limitado, possibilitando o conhecimento direto dos principais stakeholders do Mercado Futebol e potenciando a oportunidade de negócios.



Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica, da seleção brasileira e do Inter de Milão onde foi campeão europeu com José Mourinho, foi um dos nomes presentes na sessão de abertura do Congresso, porque atualmente dedica-se ao agenciamento. “Estou numa nova fase da minha vida como agente de jogadores de futebol. Ocupo o tempo com cursos, viagens e contactos com pessoas do futebol, para saber da necessidade dos clubes. Estou focado em fazer um excelente trabalho”, refere em entrevista a Bola Branca.

Júlio César começou e terminou a carreira no Flamengo e jogou em vários países da europa. O antigo guarda-redes usa a sua experiência para desenvolver contactos. “Não podendo abraçar o mercado inteiro, mantenho um contacto forte nos campeonatos onde atuei como o português, italiano, inglês e brasileiro e trabalhar com honestidade e transparência. Acredito de forma muito positiva no meu trabalho”, refere.

Quarta-feira, o segundo e último dia do Congresso é preenchido com vários painéis de debate com a presença de oradores nacionais e estrangeiros. Dos portugueses destaque para nomes como Rui Costa, Costinha, Pedro Mendes, Ricardo Sá Pinto, José Gomes, Miguel Ribeiro, Ulisses Santos, Carlos carneiro, Carlos Freitas e Luis Campos.

A Liga Portugal que apoia o evento, estará representada pela diretora executiva Sónia Carneiro.

O IV Congresso Mundial de Scouting é organizado pela Quest-Sports Solutions e a Renascença é Media Partner do evento.