Sterling fora do próximo jogo de Inglaterra após altercação com colega do Liverpool

O jogador Raheem Sterling, do Manchester City, foi afastado do próximo jogo de Inglaterra devido a uma altercação com um colega do Liverpool durante a concentração da seleção.



A federação inglesa confirma, em comunicado, que o extremo do City sai da convocatória para o jogo de quinta-feira, com Montenegro, da fase de apuramento para o Europeu de 2020.

Raheem Sterling foi afastado em resultado de uma “perturbação na zona privada da equipa”, ocorrida esta segunda-feira em St. George Park.

O jornal “The Daily Mail” adianta que Sterling tentou agredir o defesa do Liverpool Joe Gomez.

O incidente aconteceu menos de 24 horas depois da vitória do Liverpool sobre o Manchester City, por 3-1, a contar para o campeonato.

Segundo o jornal, o jogador do City terá tentado agarrar Gomez pelo pescoço na cantina do centro de estágio da seleção.

Raheem Sterling não joga com Montenegro, mas vai continuar com a seleção e poderá ser opção para a partida com o Kosovo, no domingo.

O jogador, de 24 anos, um dos pilares da seleção, pediu desculpa a Gomez e aos restantes companheiros de equipa.

“Um dos grandes desafios e forças para nós é sermos capazes de separar as rivalidades clubísticas na seleção nacional. Infelizmente, as emoções do jogo de ontem”, disse em comunicado o selecionador Gareth Southgate.