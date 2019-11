Júlio César aprova Jorge Jesus como selecionador brasileiro

Júlio César considera que Jorge Jesus, que tem causado furor ao comando do Flamengo, seria uma boa escolha para selecionador do Brasil, caso Tite deixasse o cargo.

Em entrevista à Sport TV, esta terça-feira, à margem do Scouting World Congress, no Porto, o antigo guarda-redes brasileiro, que foi treinado por Jesus no Benfica, salientou que "no Brasil também existem grandíssimos treinadores, com grande capacidade de assumir a seleção brasileira". Contudo, o técnico português "também é um excelente nome".

"Não posso mentir, conhecendo e por ter tido a oportunidade de ter trabalhado com ele um ano, acho que o mister [Jorge Jesus] tem totais condições de assumir a seleção brasileira", reconheceu.

Ainda assim, Júlio César sublinhou que "a seleção brasileira está bem representada", apesar das dificuldades que Tite tem revelado em "formar uma seleção ideal":

"Mas isso faz parte desse processo. O Tite é um grandíssimo treinador, tem muita credibilidade no futebol brasileiro por tudo o que vem conquistando nos últimos anos e tem o respeito de muitos adeptos brasileiros."

"Um dos melhores treinadores que tive"



Por agora no Flamengo, e a causar sensação, Jorge Jesus está no primeiro lugar do Brasileirão, com possibilidade de ser campeão já no próximo fim de semana, e na final da Taça Libertadores, que vai discutir com os argentinos do River Plate.

Júlio César assumiu, na mesma entrevista à Sport TV, que "todos os flamenguistas estão a viver um momento mágico" e que "o final da temporada desperta muita expectativa e ansiedade".

O antigo internacional brasileiro não está surpreendido com o sucesso de Jesus, "um dos melhores, se não o melhor", treinadores que teve:

"Levou as ideias dele, é um grande conhecedor de futebol. O Flamengo fez um excelente trabalho em contratá-lo, mesmo que por um ano. No Brasil, hoje, o mister sem dúvida nenhuma é o nome mais falado e comentado. O Flamengo tem esse poder, por ser um clube de grande dimensão. O trabalho que ele tem feito está a ser admirado por todos."