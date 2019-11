​Tempos difíceis em Espanha

Por muito que o resultado das eleições em Espanha tenha dificultado, ainda mais, a formação de um governo com alguma estabilidade, creio que ninguém aceitaria novas eleições a curto prazo. Continuar a multiplicação de atos eleitorais sem que surja uma maioria que possa formar governo seria dar um golpe profundo na credibilidade da democracia espanhola.



Ou seja, os políticos e os partidos espanhóis são agora forçados a entenderem-se. Por isso terão de colocar em segundo lugar os interesses táticos partidários e dar prioridade a uma visão a longo prazo do interesse do Estado espanhol. Terão de ser estadistas e não políticos oportunistas.

Veja-se o caso do “Ciudadanos”, um partido que nasceu na Catalunha para combater o independentismo e rapidamente se tornou uma força política moderada em toda a Espanha. Só que, a certa altura, Albert Rivera, o líder do partido até ontem, abandonou a posição centrista do “Ciudadanos” e ambicionou liderar toda a direita.

Falhou, inclusivamente ao aceitar aproximar-se do neo-franquista Vox, de extrema-direita (PP e “Ciudadanos” governam na autonomia andaluza com o apoio do Vox). No domingo o “Ciudadanos” foi castigado nas urnas, passando de 57 para apenas dez deputados nas Cortes de Madrid. Albert Rivera demitiu-se e abandona a política. É uma saída de cena honrosa, mas fica a sensação de uma grande oportunidade perdida.

A subida fulgurante do Vox, de extrema-direita, irá tornar muito complicado um princípio de solução para a Catalunha. Pois se o partido quer acabar com as autonomias, como poderá ele aceitar um caminho no sentido federal de Espanha? Ora a substituição do sistema das autonomias por um autêntico Estado federal, como existe na Alemanha Federal, parece ser a única maneira de manter a Espanha unida, respeitando as características específicas das várias nações que a constituem.

Neste ambiente carregado, a eleição dos deputados de Catalunha trouxe uma luzinha de esperança. É que aí, entre os independentistas, prevaleceu a Esquerda Republicana, partidária do diálogo com Madrid, e perderam os defensores de uma independência unilateral, como Puigdemont ou Quim Torra. Infelizmente, com vários dirigentes seus condenados e na prisão, não parece provável que a Esquerda Republicana da Catalunha esteja disponível para negociar.