Salário mínimo. Subida de 150 euros é demasiado “ambicioso”

António Saraiva considera que a subida de 150 euros do salário mínimo até ao final da legislatura é ambiciosa. No entender do presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), existem “variáveis externas” preocupantes que devem ser levadas em consideração.

“Se agora, numa conjuntura mais desfavorável, em que os nossos parceiros comerciais, aqueles para quem exportamos, registam algum amortecimento do seu crescimento, em que há as guerras comerciais EUA/China, a guerra dos EUA com a Europa, os efeitos do Brexit, enfim, queremos agora, numa legislatura com um pouco de sinais mais complicados querer subir, não os 95 da legislatura anterior mas 150, parece-me ambicioso”, defende na Renascença.

Contudo, acrescenta, “se colocarmos igual ambição no crescimento económico, diria que tudo é possível. Não creio é que o crescimento económico e as condições externas da nossa economia nos vão dar sustentabilidade para isso”.