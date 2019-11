Cáritas quer “pacto de regime” orçamental para questões como saúde e educação

O presidente da Cáritas acha que o Governo deve reunir também com o CDS e com o PSD para negociar o Orçamento do Estado para 2020.

As negociações arrancam esta terça-feira, mas só contemplam os partidos à esquerda.

As reuniões começam com o PAN ao início da tarde, depois os Verdes e ao final do dia com o Bloco de Esquerda.

Em declarações à Renascença, Eugénio da Fonseca lamenta que não haja encontros com a direita e considera que nalgumas áreas como a saúde, a educação ou a habitação devia mesmo chegar-se a um pacto de regime, alertando que as ideologias não matam a fome, nem dão saúde.

“Gostava de ir mais além. Gostava que houvesse um compromisso político, um pacto de regime, nas negociações dos orçamentos. Porque há investimentos que não são despesa, são mesmo investimentos. Estou a falar na saúde, educação e habitação”, diz.

“A própria lei do arrendamento não agrada nem a proprietários nem a inquilinos e nós não podemos ter os arrendamentos que se praticam hoje nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.”

Eugénio da Fonseca lamenta que os partidos percam tanto tempo com “birras parlamentares”.

“Gostava de acreditar que fosse possível. Costumo dizer, sem menosprezar os ideais que cada um persegue, as ideologias não matam a fome nem dão saúde. Os nossos políticos demonstravam ao país, que está tão alheado da democracia representativa e participativa, se houvesse esse pacto dizer nesta, nesta e naquela área vamos consensualizar medidas, porque eles foram eleitos pelo povo para servir as causas do povo e não para andarem com birras parlamentares motivadas pelos partidos em questão, que nada interessam às pessoas.”