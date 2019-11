Cristiano Ronaldo sem limitações no primeiro treino da seleção

Cristiano Ronaldo treinou sem limitações, esta terça-feira, no arranque da preparação dos jogos com Lituânia e Luxemburgo, referentes à conclusão da fase de apuramento para o Euro 2020.

O avançado estava em dúvida, uma vez que saiu lesionado do último jogo da Juventus e o treinador, Maurizio Sarri, disse que ele tinha uma lesão no joelho que não o deixava treinar em pleno. Porém, ao que aparentou durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, Cristiano Ronaldo não apresentou quaisquer problemas às ordens de Fernando Santos.

A preparação para as duas últimas jornadas do grupo B de qualificação arrancou na máxima força. O selecionador nacional contou com os 24 jogadores convocados, incluindo aqueles que foram chamados mais tarde, como Domingos Duarte e João Cancelo.

Portugal recebe a Lituânia na quinta-feira, às 19h45, no Estádio Algarve, e visita o Luxemburgo, três dias depois, às 14h00. Os dois encontros, referentes à fase de apuramento para o Euro 2020, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



[notícia atualizada às 11h00]