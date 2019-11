Yony González chega ao Benfica em janeiro

Yony González será reforço do Benfica a partir de janeiro. A garantia é dada pelo jornal "Record" que anuncia pré-acordo com o extremo colombiano de 25 anos que joga no Fluminense. Segundo o jornal da Cofina, o Benfica vai pagar um prémio de assinatura de dois milhões de euros e oferecer um salário de 600 mil euros, por temporada. O acordo é de cinco anos e meio.

Contratado pelo Fluminense ao Junior Barranquilla, esta época, Yony González era companheiro de equipa de Luis Díaz, que chegou ao FC Porto no último verão. Ainda sem qualquer internacionalização pela Colômbia, o jogador não entrou nas opções de Carlos Queiroz para os próximos desafios da seleção sul-americana.

Yony González tem 57 jogos realizados pelo Fluminense e 16 golos marcados. A época não está a correr bem ao clube carioca, que ocupa posição de descida. O objetivo dos responsáveis do Fluminense passava por renovar contrato com o jogador, mas o Benfica já o terá assegurado.