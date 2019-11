Tribunal Central anula multa ao Benfica por agressões a agentes da PSP

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) aceitou o recurso do Benfica e anulou a multa de 8.645 euros que lhe foi aplicada, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, por alegadas agressões de membros do grupo organizado de adeptos, vulgo claque, No Name Boys a agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), antes da receção ao FC Porto, a 15 de abril de 2018.

"É inconstitucional considerar que, com base em relatórios da equipa de arbitragem ou do delegado da Liga, sócios ou simpatizantes de um clube praticaram condutas social ou desportivamente incorretas é suficiente para, sem mais, dar como provado que essas condutas se ficaram a dever à culposa abstenção de medidas de prevenção de comportamentos dessa natureza por parte desse clube", esclarece o acórdão do tribunal, a que a Lusa teve acesso.

O castigo, aplicado em outubro de 2018, punia alegadas agressões de membros dos No Name Boys a agentes da PSP, no Estádio da Luz e nas imediações do recinto, antes do clássico com o FC Porto, na jornada 30 do campeonato, que os dragões venceram por 0-1.

No fundo, o TCAS considerou que o CD estava a "impor ao clube uma responsabilidade objetiva por facto de outrem".