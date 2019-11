Júlio César ainda acredita que o Benfica estará nos oitavos de final da Champions

Júlioc César continua acreditar que o Benfica pode apurar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, apesar dos maus resultados que deixam a equipa de Bruno Lage no último lugar do grupo G, à falta de duas jornadas.

"Os clubes portugueses priorizam muito o campeonato, mas o Benfica também tem condições de fazer uma boa fase de grupos. Não correu bem com o Lyon [derrota por 3-1], mas faltam dois jogos e ainda muita coisa pode acontecer", afiançou o antigo guarda-redes do Benfica, esta terça-feira, em declarações à Sport TV, à margem do World Scouting Congress, no Porto.

No campeonato, as coisas estão a correr bem melhor ao Benfica. Os encarnados estão na liderança, com 30 pontos, mais dois que o FC Porto, que é segundo classificado. "Que aí permaneça até ao final da temporada", atirou Júlio César.