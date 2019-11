Quaresma analisa os três grandes. "Não vejo ninguém em forma"

Ricardo Quaresma, antigo jogador do Sporting e FC Porto, fez uma análise ao campeonato português, não aponta nenhum favorito ao título e reconhece que não vê nenhum dos candidatos em forma.

"O Sporting está a crescer, tem de dar tempo ao tempo, depois de tudo o que se passou. Espero que se levantem o mais rápido possível. Há ainda muito campeonato pela frente, ainda só agora começou. Que o campeão seja a melhor equipa. Não vejo nenhuma equipa em grande forma. O FC Porto está com altos e baixos, o Benfica a mesma coisa, o Sporting a começar a crescer. Espero que o campeão mereça o título", disse, à margem de um treino de uma das equipas de formação dos leões.

Sobre um possível regresso ao Sporting, onde foi formado e desempenhou duas temporadas da equipa principal, Quaresma não alimentou especulações: "Tenho contrato com o Kasimpasa".

Regresso à seleção

Num percurso com 80 internacionalizações e presença nas fases finais do Europeu 2008, 2012 e 2016, e no Mundial 2018, Quaresma acredita que Portugal vai vencer os últimos dois jogos e marcar presença no Euro 2020.

"Acredito que vai ser possível, têm grandes jogadores, grande treinador e acho que vão fazer dois grandes jogos e que tragam a vitória, que é o mais importante", disse.

Sobre a possível ausência de Cristiano Ronaldo e outros jogadores da convocatória, Quaresma defende as outras opções e a qualidade dos jogadores disponíveis. "O Cristiano é um grande jogador e faz falta a qualquer equipa do mundo, só o selecionador pode alar sobre isso. Acredito que a seleção tem muitas opções e quem jogar vai dar o seu melhor. Acredito que têm tudo para vencer".

Quaresma não alimenta especulação sobre o possível regresso às opções de Fernando Santos: "Faço o meu trabalho, no dia-a-dia, não alimento nada disso. Gosto de trabalhar e o que tiver de acontecer, acontecerá".