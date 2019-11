Sérgio Conceição ultrapassa Mourinho

Foi com uma vitória sobre o Boavista que Sérgio Conceição registou o 128.º jogo como treinador do FC Porto. Um número nada redondo, mas que significa uma ultrapassagem a um dos grandes nomes da história do clube, José Mourinho.

O "Special One", bicampeão pelo Porto, vencedor da Liga dos Campeões e da Taça UEFA, despediu-se do Dragão após 127 jogos. Foram, sensivelmente, duas épocas e meia no clube. Tempo que, sensivelmente, Sérgio tem como treinador portista.

Curiosamente, os números dos dois treinadores são muito semelhantes. Conceição tem 93 vitórias, 18 empates e 16 derrotas. Mourinho tem 91 vitórias, 21 empates e 15 derrotas.