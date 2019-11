Indisciplina no FC Porto. “Sérgio Conceição tomou a melhor decisão”

José Gomes conhece bem o FC Porto. Trabalhou como adjunto de Jesualdo Ferreira no Dragão durante duas temporadas, entre 2008 e 2010. O treinador, que há um mês deixou o comando do Reading de Inglaterra, comenta, em Bola Branca, o caso de indisciplina no Dragão que resultou na não convocação de Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz para com o Boavista. “É difícil para quem está de fora fazer juízos. Mas o que sei, e sem qualquer dúvida, é que Sérgio Conceição mais do que qualquer pessoa quer o melhor para o FC Porto e para os jogadores, colocando sempre á frente a instituição de qualquer individualidade. Se fez assim e com os dados que tem, provavelmente terá sido a melhor decisão”, defende.

Benfica e FC Porto com falta de constância

Terminado o primeiro terço do campeonato, Bola Branca convidou José Gomes a fazer um balanço e a eleger as equipas candidatas ao título. Candidaturas que, na opinião do treinador, não se resumem às duas equipas que está na frente da tabela classificativa.

“Benfica e FC Porto não são os únicos candidatos. Há uma falta de constância por parte das duas equipas que têm mostrado faces diferentes. Uma face com excelente resultado, dominadores e de futebol de qualidade. E uma outra menos conseguida com intermitência no que é o domínio e o controlo do jogo. Essas exibições abrem espaço a que possamos acreditar que há espaço a outros clubes entrarem nessa luta. O Sporting pelo histórico, o Braga que vai subir lugares na tabela, o V Guimarães que está a jogar muito bem e o Famalicão que ninguém acredita que possa estar nessa luta como se pensava o mesmo do Boavista em 2000-2001, e foi campeão”, refere José Gomes.

À espera de convites para regressar a Portugal

José Gomes deixou o comando técnico do Reading de Inglaterra há um mês e admite voltar ao futebol português, em breve. O treinador tem recebido abordagens e anuncia que pode estar próximo o regresso ao comando técnico de uma equipa portuguesa, depois do Rio Ave que orientou na época passada antes da saída para o Reading.

“Foi uma vivência espetacular e estou a aguardar um convite que possa ter a ambição suficiente para me cativar e abraçar. Têm surgido algumas oportunidades mas estou convencido que muito brevemente aparecerá um projeto que se ajuste à dimensão do que ambiciono e continuar o caminho para ir para o mais alto nível. Não quer dizer que no futuro não volte ao estrangeiro mas neste momento pretendo continuar em Portugal. Têm aparecido coisas interessantes e vamos ver se se concretizam a muito curto prazo”, revela o treinador.