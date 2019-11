Évora. Homem em fuga após tentar matar ex-mulher e sogra

Um homem disparou contra ex-mulher e sogra em Reguengos de Monsaraz, Évora. As vítimas, de 54 e 73 anos, ficaram feridas na cabeça e em outras zonas do corpo.

O crime ocorreu na pequena povoação de Cumeada e o alerta foi dado cerca das 22h00 de domingo.

Segundo fonte da GNR citada pela agência Lusa, o suspeito é um homem de 51 anos e colocou-se em fuga depois do crime.

As duas vítimas foram transportadas para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, mas dado a gravidade dos ferimentos, foram depois reencaminhadas para Lisboa: uma deu entrada no Hospital de Santa Maria e outra no de São José.

O crime ocorreu na casa da ex-mulher do suspeito, onde a mulher vivia com a mãe, e não é ainda claro se o homem agiu sozinho ou com a ajuda de terceiros.

O caso está agora na alçada da Polícia Judiciária, estando a GNR a colaborar nas diligências para tentar encontrar o suspeito.