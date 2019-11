Antigos combatentes esperam que estatuto em 2020 "não seja só mais uma promessa"

A Associação Nacional de Sargentos quer, assim, ver para crer, até porque em julho o Governo retirou a proposta de lei sobre o Estatuto do Antigo Combatente por dificuldades no modelo de sustentabilidade financeira. E uma das propostas que iria estar em debate no Parlamento está relacionada com a acumulação de benefícios para os antigos combatentes.



Já sobre a falta de efetivos nas Forças Armadas, que o ministro João Gomes Cravinho diz estar a tentar resolver com incentivos, António Lima Coelho diz que o Governo está a olhar para o lado errado da questão.

“Eu, para já, vejo com muita preocupação o facto de o senhor ministro ter um discurso e uma atitude muito focada no recrutamento dos jovens, na retenção dos jovens, nos homens e mulheres que estão em regime de contrato e tem muito pouca atenção para aqueles que são quem assegura todos os dias o efetivo funcionamento das Forças Armadas”, critica.

Os chefes militares dos três ramos das Forças Armadas têm alertado para as dificuldades em cumprir missões, especialmente na Força Aérea. Em resposta, o ministro da Defesa rejeita que a situação seja “insustentável” e diz que se deve “trabalhar em conjunto”.