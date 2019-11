Sabe quantos créditos bancários tem neste momento?

Existem vários empréstimos que vão para além do crédito à habitação, automóvel ou pessoal.

Para além dos créditos diretos, um fiador está a assumir a responsabilidade pelo cumprimento de um crédito que não sendo inicialmente seu, vai-lhe cair em cima se o devedor original falhar nas suas obrigações.

Os cartões das lojas ou hipermercados também são cartões de crédito.

Já viu todos os cartões que tem na sua carteira? E então, sabe mesmo quanto e a quem deve?

A resposta está no site do Banco de Portugal que disponibiliza o Mapa de Responsabilidade de Crédito. É apenas necessário o número de contribuinte e da senha de acesso ao Portal das Finanças para aceder à informação.

A cada dia 20 do mês, o banco central atualiza os seus dados com a informação do mês anterior. Ou seja, no dia 20 de novembro poderá consultar os seus créditos até 31 de outubro.

Se estiver em dia com as suas prestações, a sua situação estará regular. Se estiver em incumprimento, a linha referente a esse crédito aparece com um sombreado cinzento, ou seja, está em falta com, pelo menos, uma prestação.

De acordo com os dados mais recentes do Banco de Portugal, todos os dias, há 2 mil famílias portuguesas que não pagam os seus créditos.

De 1 de janeiro a 30 de junho, 356 mil famílias deixaram prestações por pagar. A esmagadora maioria diz respeito ao crédito ao consumo, que se refere, como por exemplo compras de eletrodomésticos, equipamentos eletrónicos, viagens e, em alguns casos, despesas de saúde.