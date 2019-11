México concede asilo a Evo Morales

O México concedeu asilo político ao ex-Presidente da Bolívia Evo Morales, anunciou esta segunda-feira o ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros.

Evo Morales demitiu-se no domingo pressionado pelas Forças Armadas, na sequência da sua contestada vitória nas recentes eleições presidenciais.

“Vamos informar imediatamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bolívia de que, ao abrigo da lei internacional deve garantir salvo conduto” a Evo Morales”, disse aos jornalistas o chefe da diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard.

A demissão do Presidente não diminuiu a tensão na Bolívia. Esta segunda-feira, foram registados cortes de estrada e saques em várias zonas do país.

Milhares de apoiantes de Evo Morales estão a marchar até ao Parlamento do país, numa grande manifestação que poderá marcar um frente a frente com as forças de segurança.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que a demissão de Evo Morales significa a preservação da democracia naquele país e envia uma mensagem para os “regimes ilegítimos” da Venezuela e da Nicarágua.



“A demissão do Presidente boliviano, Evo Morales, é um momento significativo para a democracia no hemisfério ocidental”, disse Trump em comunicado oficial.

Um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano afirmou que Washington não considera a saída de Morales um golpe de Estado, como o próprio Morales e o Governo mexicano alegam.

Segundo o funcionário, a demissão foi o resultado dos protestos do povo boliviano que “se fartou de ver as vontades dos eleitores ignoradas pelo Governo”.