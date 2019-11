Fundador dos Capacetes Brancos, na Síria, cai da varanda depois de a Rússia o acusar de ser espião

O cidadão britânico James Le Mesurier foi encontrado morto perto da sua casa em Istambul, esta segunda-feira, tendo aparentemente caído da sua varanda, segundo o jornal britânico "The Independent".

Le Mesurier era um antigo oficial das Forças Armadas britânicas e ajudou a fundar a organização Capacetes Brancos entre os refugiados sírios que se opunham ao regime de Bashar al-Assad.

Os Capacetes Brancos operavam em cidades da oposição na Síria, socorrendo vítimas de ataques, e receberam vários prémios internacionais pelo seu trabalho.

Mas a organização também foi acusada diversas vezes de estar ao serviço dos grupos que lutavam contra o regime sírio, muitos dos quais de inspiração jihadista, bem como de falsear ataques e resgates, circulando as imagens nas redes sociais para gerar simpatia pela oposição síria.

A morte de James Le Mesurier surge dias depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros ter acusado o britânico de ser espião. Numa mensagem publicada no Twitter, uma porta-voz do ministério russo afirmou que Mesurier era um “ex-agente do MI6, que tem sido visto em todo o mundo, incluindo nos Balcãs e no Médio Oriente. As suas ligações a grupos terroristas já tinham sido noticiadas durante a sua missão no Kosovo”, dizia a mensagem.

Maria Zakharova disse ainda que os Capacetes Brancos são um grupo que “encena provocações” e que tem planeado e levado a cabo uma série de “falsos e impiedosos ataques químicos”.

Le Mesurier, que deixa dois filhos, era uma figura muito estimada pelos opositores ao regime sírio.