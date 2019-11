Eleições em Espanha. Albert Rivera demite-se da liderança do Ciudadanos

No rescaldo das eleições em Espanha, Albert Rivera, líder do Ciudadanos, demititu-se do cargo. A notícia está a ser avançada pela imprensa espanhola. A decisão terá sido anunciada na reunião da Comissão Executiva Nacional do partido que agendou um encontro para esta segunda-feira.

O partido quis fazer um balanço das eleições nas quais perdeu cerca de dois milhões e meio de votos, descendo de 57 para 10 deputados eleitos.

A queda do Ciudadanos foi de tal forma que se viu ultrapassado pela Esquerda Republicana da Catalunha e fica como sexta força política. Na noite das eleições, Rivera disse: "não me meti na política para ter um cartão de entrada, mas porque amo Espanha", anunciando depois a convocação do encontro partidário para discutir os maus resultados.