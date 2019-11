Volkswagen T-Cross. Pequeno por fora, espaçoso por dentro

O ecrã digital no centro do tablier perde argumentos para a concorrência.

Motor

A opção escolhida para a VW no concurso Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal recaiu sobre um bloco de 1 litro gasolina com tecnologia TSI de 115 cavalos.

Vai do zero aos cem quilómetros por hora em 10,2 segundos e a marca anuncia um consumo médio de 6 litros aos cem. Mas a verdade é que no nosso teste dinâmico, estivemos sempre acima desta meta.

A caixa automática de sete velocidades, é uma TSG, praticamente imune a críticas.

O modelo proposto a concurso T-Cross Style DSG de 115cv tem um preço de 28.999 euros.