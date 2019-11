BMW 116d. Feito para as curvas

As diferenças para com a anterior geração estão bem à vista. O série 1 mudou para melhor. Com uma grelha de maiores dimensões a tomar conta da frente, e uma traseira mais refinada, com os grupos óticos mais esguios. Tem um ar mais arredondado, e ganhou em beleza.

Este Série 1, é um 116d, com um bloco de 1496 cm cúbicos, capaz de debitar 116 cavalos. Não é muito, mas é o suficiente para passar a barreira do zero aos cem em 10.1 segundos.

A condução é isenta de críticas, com uma suspensão capaz e responsável, e se não impressiona nos arranques, já o mesmo não se pode dizer a curvar. Este BMW 116d é simplesmente genial em estradas sinuosas, onde para o tirar do “sério” é uma dor de cabeça. Parece imune a subviragens ou sobreviragens. Soltar a traseira, com as ajudas à condução ligadas, não é fácil.

Fácil é, contudo, ultrapassar os consumos anunciados pela marca alemã que em urbano apontam para os 4 litros e meio aos cem.