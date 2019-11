Sub-21 de futsal perdem contra a Espanha

A seleção portuguesa de sub-21 de futsal perdeu hoje com Espanha, por quatro golos sem resposta, no primeiro de dois jogos de preparação disputados frente à formação espanhola em Serpa, no Alentejo.

Os espanhóis adiantaram-se logo no primeiro minuto de jogo, graças a Juan Segovia, e, cinco segundos antes do intervalo, ampliaram a vantagem para 2-0, por intermédio de Francisco Soler.

Já no segundo tempo, aos 29, Ricardo González fez o 3-0 para o conjunto visitante, que fixou o marcador final nos 4-0 por Miguel Mellado, aos 33 minutos.

As equipas voltam a defrontar-se na terça-feira, às 16h00, no Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão.