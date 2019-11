Pedro Sousa mais longe do "top-100" de ténis

Pedro Sousa deu mais um passo atrás na corrida ao "top-100" mundial de ténis, na atualização desta segunda-feira do "ranking" ATP.

O número dois nacional caiu nove posições, para o 146.º lugar, e agora até já está mais perto de deixar o "top-150" que de fazer parte dos 100 melhores do mundo.

O melhor tenista português de sempre, João Sousa, mantém-se no 61.º posto.

Apesar da queda de Pedro Sousa, a maioria dos tenistas lusos tem boas notícias. Frederico Silva subiu mais um lugar, para 174.º, enquanto João Domingues subiu sete, para 185.º, o que permite a ambos reforçar a sua presença no "top-200".

Gonçalo Oliveira desceu dois degraus, para a 265.ª posição, já Gastão Elias subiu um, para a 374.ª. Frederico Gil é o último português nos 500 melhores tenistas do mundo. Mantém-se seguro entre o grupo, apesar da descida de dois lugares, para 463.º.

No topo do mundo, continua tudo igual, com o espanhol Rafael Nadal em primeiro, o sérvio Novak Djokovic em segundo e o suíço Roger Federer em terceiro. Contudo, as ATP Finals, que decorrem, nesta altura, em Londres, no Reino Unido, poderão trazer mudanças.