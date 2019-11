Francisca Jorge cai, mas continua a ser a melhor portuguesa do "ranking"

Francisca Jorge continua a ser a melhor portuguesa do "ranking" WTA, no entanto, a atualização desta segunda-feira não foi positivo para a tenista natural de Guimarães.

A melhor portuguesa da atualidade caiu de uma escadaria de 28 degraus e afastou-se ainda mais do "top-500" mundial. Neste momento, ocupa a 565.ª posição.

Inês Murta sorri, com esta atualização, uma vez que sobe 12 posições, para 621.ª. Maria Fonte tem uma queda estrepitosa, de 24 lugares, para o 881.º posto.

De positivo, registe-se que Portugal está próximo de ter mais uma tenista entre as 1000 melhores do mundo. Sara Lanca escalou oito lugares e chegou à 1032.ª posição.

No topo do mundo, continua tudo na mesma, com a australiana Ashleigh Barty a sentar-se no trono. No segundo lugar, surge a checa Karolína Plísková e, em terceiro, a japonesa Naomi Osaka.