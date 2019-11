Manchetes embaladas por Vietto e Telles

Os jornais desportivos desta segunda-feira focam-se nas vitórias de Sporting e FC Porto sobre Belenenses SAD e Boavista, respetivamente, da véspera.

O jornal "O Jogo" faz manchete com o FC Porto e a lição aos quatro jogadores que violaram o regulamento do clube: "Lição saiu grátis". Mesmo sem Marchesín, Uribe e Luis Díaz, o dragão conseguiu levar os três pontos do Bessa.

O "Record" foca-se no Sporting, com um trocadilho com o filme "E Tudo o Vento Levou": "E tudo Vietto levou". Bis do argentino deu a vitória aos leões, por 2-0, e colocou-os a quatro pontos do terceiro lugar, que pertence ao Famalicão.

"A Bola" faz capa com os dois. "Via Vietto" e "Telles acalma o dragão".