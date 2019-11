Julio Velázquez regressa a Portugal e assume comando do Vitória de Setúbal

Julio Velázquez é o novo treinador do Vitória de Setúbal. O treinador espanhol de 38 anos foi anunciado, esta tarde, no Estádio do Bonfim.

"Estou muito feliz por voltar a Portugal, a uma equipa como o Vitória, histórica e com identidade. É uma equipa onde treinaram pessoas com sucesso muito importante, como o Mourinho, o Jorge Jesus, entre outros. É um clube com massa associativa importante. Estou feliz de continuar aqui a minha carreira", disse, em conferência de imprensa.

Sobre os objetivos da temporada, o técnico aponta para "uma temporada tranquila": "Queremos produzir um jogo que os adeptos fiquem orgulhosos. Todos temos o mesmo objetivo, que é fazer uma boa época e olhar jogo a jogo".

O jovem técnico está de regresso ao futebol português, depois de ter orientado o Belenenses durante a temporada 2015/16 e um período da época 2016/17. Desde então, passou pelo Alcorcón e Udinese, na última época. Antes, orientou o Villarreal, Real Murcia e Bétis, antes de se estrear no Restelo.



O Vitória de Setúbal estava à procura de treinador desde que anunciou a saída de Sandro Mendes do comando técnico. Meyong assumiu a liderança, de forma interina, em três partidas, tendo feito quatro pontos.

Outras propostas em Portugal

O técnico espanhol admite que teve proposta de outros clubes portugueses, mas optou pelo Vitória de Setúbal. Na primeira divisão, apenas o Desportivo das Aves está, atualmente, sem treinador definido.

"Antes de assinar por algum clube vemos todos os jogos de Portugal, França, Espanha e outros. Vimos muitos jogos do Vitória e de outras equipas. Posso dizer que tivemos a oportunidade de assinar por outros clubes em Portugal, mas queremos desfrutar do clube que decidimos assinar", disse.

Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória, deixou ainda um agradecimento especial a Meyong a à sua equipa técnica.

"Um agradecimento especial ao Meyong, Diego e ao Sérgio, por terem desempenhado de forma meritória este período à frente da equipa. Merecem, da parte do Vitória, um agradecimento especial", termina.