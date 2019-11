Feirense despede Filipe Martins

O Feirense anunciou, esta segunda-feira, o despedimento de Filipe Martins do comando técnico da equipa.

O treinador de 41 anos chegou ao clube de Santa Maria da Feira na reta final da última temporada, ainda na I Liga, para substituir Nuno Manta Santos, mas não conseguiu evitar a descida ao segundo escalão.

Com a equipa reformulada para a II Liga, o Feirense está em 12º lugar da tabela, com nove jogos disputados e apenas 10 pontos somados. Filipe Martins não sobreviveu aos três jogos consecutivos sem vencer para o campeonato, todos em casa. A derrota frente ao Varzim, por 2-1, ditou a saída.

"O CD Feirense deseja as maiores felicidades profissionais e pessoais a Filipe Martins bem como a todos os elementos da equipa técnica que com ele trabalharam no nosso clube", pode ainda ler-se no breve comunicado.