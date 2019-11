Gonçalo Guedes procura diagnóstico para lesão fora do Valência

Gonçalo Guedes decidiu procurar diagnóstico e tratamento para a lesão de que compadece desde outubro fora do Valência, de acordo com o jornal espanhol "Marca".

O departamento médico não acerta com o diagnóstico da lesão no tornozelo e o internacional português, de 22 anos, terá comunicado ao clube que vai procurar uma nova opinião médica. Segundo a referida fonte, Gonçalo Guedes acordou com os seus agentes a necessidade de procurar uma solução, face aos problemas internos que há no departamento clínico do Valência.

A lesão de Gonçalo Guedes, sofrida, segundo a "Marca", no dia seguinte à anterior paragem para as seleções, em outubro, impediu o avançado de integrar a nova convocatória de Fernando Santos para a fase de qualificação para o Euro 2020.

Portugal recebe a Lituânia na quinta-feira, às 19h45, no Estádio Algarve, e visita o Luxemburgo, três dias depois, às 14h00. Os dois encontros, referentes à fase de apuramento para o Euro 2020, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.